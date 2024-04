Civil War - come finisce il film ambientato nel futuro prossimo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 19 aprile 2024)Warin maniera scioccante: in una Washington DC assediata, la limousine del presidente tenta senza successo di fuggire dalla zona della Casa Bianca con una scorta, ma la fotografa Lee Smith (Kirsten Dunst) intuisce che il presidente è ancora nell’edificio e conduce il suo gruppo all’interno. L’esercito delle forze occidentali lo segue e c’è un breve scontro con i servizi segreti ancora all’interno dell’edificio. Quando Jessie (Cailee Spaeny) si espone agli spari per ottenere una foto del conseguente scontro a fuoco nell’ala ovest, Lee la spinge in salvo ma viene colpita in pieno da un proiettile in volo. Quando la vede accasciarsi al suolo senza vita, Jessie non può fare altro che fotografare la sua mentore mentre giace senza vita sul pavimento della Casa Bianca, nel bel mezzo del fuoco incrociato. I soldati delle forze occidentali ...