Citroën Ë-C3 - l' auto per tutti

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sembra una citycar, ma non è limitata al solo uso cittadino, in quanto è un'elettrica 'tuttofare': parliamo dellaË-C3, una vettura davvero per, anche grazie al prezzo d'acquisto particolarmente conveniente. Monta un motore da 113 cv, raggiunge una velocità massima di 135 km/h e impiega 11'' per toccare quota 100. L'nomia della batteria - di tipo LFP e dalla capacità 44 kWh - è di 11,8 l/100 km e raggiunge i 320 km, mentre la ricarica dal 20 all'80% è di 4 ore e 10' a 7 kW, 2 ore e 50' a 11 kW e appena 26' a 100 kW in CC. Per la prima volta su un'del segmento B ci sono le sospensioni Citroen Advanced Comfort e, tra gli aiuti alla guida, frenatamatica, abbagliantimatici, riconoscimento dei limiti di velocità, limitatore e assistente al mantenimento di ...