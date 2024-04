Cinema - Nati pre-giudicati | in anteprima al carcere di Secondigliano il film di Cerbone scritto con i detenuti dell’Alta Sicurezza

I Dannati (The Damned) di Roberto Minervini è stato selezionato nel concorso di Un certain Regard al Festival di Cannes (14-25 maggio 2024). Lo ha annunciato il delegato generale del Festival, ... (quotidiano)

“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì si occupa di politica, cultura, libri, videogiochi, serie tv e molto altro (lanazione)

I film Nominati AI David DI Donatello 2024 su SKY Cinemae IN STREAMING SU NOW Disponibili on demand “C’è ancora domani” - 19 candidature (tra cui Miglior film)“Io Capitano” - 15 candidature (tra ... (digital-news)