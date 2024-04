Cinema - Biografilm Festival ricorda Berlinguer a 40 anni dalla morte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 apr. (askanews) – Svelato un nuovo titolo in programma per la ventesima edizione di, dal 7 al 17 giugno a Bologna. Si tratta di “Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico” di Samuele Rossi, frutto di un lungo lavoro di ricerca volta a raccontare un momento cruciale ed emozionante della storia del nostro Paese. Era il 7 giugno 1984 quando Enrico, durante un comizio elettorale a Padova, avverte un malore evidente: nonostante tutto, in quegli attimi, porta in fondo il suo discorso rivolto alla folla, ma di lì a poco entra in coma per quattro giorni, fino alla sua, l’11 giugno. Il 13 giugno ebbe luogo a Roma il funerale politico più imponente della storia della Repubblica: furono in due milioni a scendere in piazza per i suoi funerali, ...