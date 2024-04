Cina | Xi’an accoglie con onore e’lite mondiali di sport acquatici

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pechino, 19 apr – (Xinhua) –, famosa per essere la patria dei Guerrieri di Terracotta, mercoledi’ sera ha dato il benvenuto alledie ai loro allenatori con una grande cerimonia. Centinaia di artisti locali, vestiti con vivaci abiti tradizionali, hanno ipnotizzato gli ospiti con affasnti danze cinesi. Agenzia Xinhua

Xi’an , 13 apr – (Xinhua) – Una foto scattata da un drone mostra turisti che visitano una mostra di peonie in un parco a Xi’an , nella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, ... (romadailynews)

Xi’an , 13 apr – (Xinhua) – Danzatrici vestite in abiti tradizionali Hanfu si esibiscono durante una parata nell’area panoramica di Datang Everbright City a Xi’an , nella provincia ... (romadailynews)

Tuffi, Tocci/Marsaglia quarti nel sincro della Super Final. Italia sesta nel Team Event - La Cina domina la prima giornata della Super Final della Coppa del Mondo di tuffi a Xi'An. A parte il sincro femminile dai tre metri, unica gara senza una ...oasport

Crollano le esportazioni cinesi verso la Russia: ecco perché - È il peggiore calo su base annua dalla metà del 2022, ovvero poco dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina e quando le sanzioni contro l'ex Urss non erano ancora scattate. Ma cosa è cambiatotoday

Whatsapp e Threads rimosse da Apple in Cina: «Ragioni di sicurezza nazionale». Cosa c'è dietro la decisione - La libertà d'espressione in Cina subisce un'ulteriore restrizione: il colosso americano dell'hi-tech Apple si è trovato costretto a rimuovere non ...ilmattino