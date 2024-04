Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nanchino, 19 apr – (Xinhua) – L’Associazione cinese degli scrittori ha pubblicato unper sostenere ladi, con l’obiettivo di promuovere a sua volta lo sviluppo di. Ieri si e’ tenuta a Wuxi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, una conferenza dizione con 50 progetti selezionati per il, che coprono temi come l’innovazione scientifica e tecnologica e la fantascienza. Le micro e brevisono emerse come vigorosi motori dell’attrazione della cultura cinese all’estero e lafornisce contenuti originali per le nuove produzioni. L’alto funzionario ...