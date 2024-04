Cina | nuovo treno ad alta velocita’ viaggera’ a 400 km h

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pechino, 19 apr – (Xinhua) – Ilproiettile CR450, il modello diaddi piu’ recente progettazione della, sara’ in grado di operare a unadi 400 chilometri all’ora, secondo l’operatore ferroviario del Paese. Un prototipo delproiettile uscira’ dalla catena di montaggio quest’anno, ha dichiarato la China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway), affermando che il progetto di innovazione del CR450 sta procedendo a pieno ritmo. Ilmodello sara’ significativamente piu’ veloce dei treni adCR400 Fuxing attualmente in servizio, che operano a unadi 350 chilometri all’ora. Rispetto al CR400, il CR450 ...