Cina | Hubei - panorama delle piantagioni di te’ 2

(Di venerdì 19 aprile 2024) Hefeng, 19 apr – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone ieri 18 aprile 2024, mostra una vedutadi te’ nella cittadina di Zouma, contea di Hefeng, nella provincia centrale cinese dello. La contea di Hefeng si e’ impegnata nello sviluppo coordinatodi te’ e dell’industria del turismo per dare impulso alla rivitalizzazione rurale. (Xin) Agenzia Xinhua

Il sindaco di Asti Maurizio Rasero è tornato in Cina per una nuova visita istituzionale - Il sindaco di Asti Maurizio Rasero è tornato in Cina. Ieri è partito alla volta di Pechino insieme agli assessori Giovanni Boccia e Luigi Giacomini. Con loro anche il presidente di Gaia, Giancarlo ...lanuovaprovincia

Quali sono le auto europee costruite in Cina - Sono nel listino di diversi marchi automobilistici europei ed americani eppure, diversi SUV, berline e auto compatte di successo sono costruite in Cina ...adnkronos

Cina: attivata stazione di accumulo energia ad aria compressa da 300 MW - Pechino, 10 apr - (Xinhua) - La stazione di accumulo di energia ad aria compressa da 300 MW a Yingcheng, nella provincia centrale cinese dello Hubei, e' ...romadailynews