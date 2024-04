Ciclismo - Tour of the Alps 2024 quinta tappa oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ilof thesi concludecon lae ultima, lunga 118,6 chilometri con partenza e arrivo a Levico Terme. Grande attesa per la frazione decisiva, che vedrà andare in scena la battaglia per la maglia verde di leader della classifica generale. I corridori dovranno affrontare per due volte la salita di Palù del Fersina, per poi lanciarsi in picchiata verso gli ultimi chilometri in cui lo strappo di Valico di Tenna e le ultime centinaia di metri verso il traguardo rappresenteranno le ultime asperità di giornata. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa. LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA QUARTAOF THE: CALENDARIO COMPLETO START LIST E FAVORITI IL PERCORSO ...

Il talentuoso professionista ventenne Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) sale sul podio del Tour of the Alps . Il ribattezzato ‘Gioiellino’ di Camerino chiude alle spalle del ... (sport.quotidiano)

Classifica Tour of the Alps 2024: Antonio Tiberi sale al 3° posto, ma è bagarre per il podio! - Prosegue il Tour of the Alps 2024 di Ciclismo su strada: la breve corsa a tappe vede andare in scena la quarta frazione con partenza da Laives ed arrivo a Borgo Valsugana dopo 141.3 km. L'epilogo arri ...oasport

Parma è pronta a ospitare L'Étape by Tour de France, il grande evento dedicato ai cicloamatori - ci saranno una mostra dedicata al grande Ciclismo parmigiano e una al Tour del France, autorevoli confronti sulla mobilità sostenibile, ma anche appuntamenti per bambini e famiglie. Parma, città ...gazzettadiparma

Ciclismo: brutta caduta per Harper al Tour of the Alps - È stata una brutta caduta dell'australiano Chris Harper a caratterizzare la quarta tappa del Tour of the Alps 2024, 141,3 chilometri da Laives a Borgo Valsugana, vinta dal britannico Simon Carr (EF ...ansa