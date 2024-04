Ciclismo - Mattias Skjelmose | Ho perso il controllo del mio corpo Domenica lotto con Pogacar e Van der Poel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024)è stato costretto al ritiro nell’ultima Freccia Vallone a causa del freddo, che ha portato il suoad andare in ipotermia. Un momento davvero difficile per il corridore danese e capitano della Lidl-Trek, che si è trovato in una situazione davvero complicatissima e che mai aveva vissuto in carriera. In un’intervista a WielerFlitsha rivelato cosa è successo mercoledì: “La UAE Team Emirates ha accelerato presto, appena è iniziata la tempesta di grandine. Ho cercato di seguirli direttamente e questo non mi ha permesso di indossare la giacca antipioggia, ma per fortuna Toms Skuji?š stava già venendo verso di me. Ho dovuto seguire il ritmo e in realtà mi sentivo molto bene in quel momento. In cima al primo passaggio del Muro di Huy ho potuto indossare la giacca antipioggia. Solo che allora ...