Ciclismo - Liegi-Bastogne-Liegi 2024 | dat - ora -i, diretta tv e streaming

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il programma della, quarta Monumento della stagione e appuntamento che come di consueto chiude il periodo delle Classiche di primavera. Domenica 21 aprile va in scena l’edizione numero 110 della “Doyenne”, la Decana delle grandi Classiche. I corridori dovranno affrontare 254,5 chilometri con partenza e arrivo a, su un percorso caratterizzato dalle tipiche “cotes” delle Ardenne: salite brevi ma in alcuni casi molto impegnative, considerando anche che ce ne sono ben 11 previste. L’attesa è altissima, soprattutto perchè dovrebbe esserci il primo confronto stagionale tra Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar, per un faccia a faccia che promette davvero grande spettacolo. ORARI, TV E– Il gruppo ...