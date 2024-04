Ciclismo Il nuovo libro sull’indimenticabile Fausto Coppi La presentazione con gli autori Fiorini e Pesci

(Di venerdì 19 aprile 2024) Verrà presentato domani alla Bocciofila Modenese in Via Verdi 101 Modena alle ore 16 ildedicato aCampione del Mondo. Asono stati stati dedicati tantissimi libri e tra questi gliRobertoe Claudiohanno voluto dedicare al campionissimo un’1953-2023’ (in foto) a settant’anni dell’unico mondiale su strada conquistato che si è aggiunto ai due delle inseguimento su pista. Saranno presenti glicon Alberto Avallone come moderatore con interventi di Fulvio De Nigris direttore del centro studi per la Ricerca sul Coma,e degli amici di Luca,il coordinatoreUisp Bologna Franco Magli ed Elio Giusti cronista del...

I negozi e il boom del Ciclismo ”Già tante richieste per il Giro” - I negozianti lucchesi confermano la tendenza e l’interesse in crescita per il Ciclismo sportivo e non solo. Laurie Warren di Amici Bici: “Molti turisti vogliono venire a fare lo stesso percorso della ...lanazione

Il regno dello sport nell'ex palazzo del Mobile: il nuovo mega store in Brianza - Tre piani, sei scale mobili e un ascensore panoramico. Una "scalata" verso l'alto, verso la vetta, quasi a suggerire simbolicamente l'idea della montagna. E' la nuova vita, nel segno dello sport, dell ...monzatoday

In via dell'Isola nuovo raccordo ciclopedonale - Lecco (Lècch) - Concluse le modifiche alla viabilità in via dell'Isola a Lecco: eseguito il nuovo raccordo ciclopedonale. Realizzata mediante segnaletica orizzontale e separata dalla carreggiata ...corrieredilecco