Ciclismo donne Elite Arzuffi - settimo posto a Chambery

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Aliceè tornata dalla Francia colnel Gran Premiogara internazionale per la categoriaélite. Un bel risultato per la professionista di Seregno, portacolori della Ceratizit WNT Pro Cycling, in previsione della imminente Liegi Bastogne Liegi. Una corsa importante la classica delle Ardenne anche per il durissimo tracciato di 153 chilometri dove bisognerà affrontare la bellezza di nove Côtes (muri) dei quali La Redoute e nel finale La Roche Aux Faucons. "In Francia ho ritrovato un buon colpo di pedale, ed è stato bello riuscire a tenere le ruote delle più brave - ha detto Alice -. Ora che sono più rilassata e motivata mi sento pronta per disputare una corsa difficile, e al tempo stesso affascinante, come la Liegi". Dan.Vig.