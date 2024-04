Ciclismo - a Siena sfreccia il norvegese Kristoff Orn

(Di venerdì 19 aprile 2024),19 aprile 2024 – Nella splendida Piazza del Campo ailFelixOrn che mette in fila un gruppo di una cinquantina di corridori. Ai posti d’onore lo spagnolo Alvarez uno dei più brillanti anche nella prima tappa e l’olandese Remijn il vincitore di ieri a Castiglion della Pescaia. Ottimo quinto l’azzurro Bessega al termine di una tappa movimentata come lo sono quasi sempre le gare juniores, con diversi tentativi di fuga sempre annullati prontamente dal gruppo di testa ridotto a 50 unità. Tra i più brillanti e vivaci anche i due corridori della squadra toscana Vangi Il Pirata Sama Ricambi, Sambinello e Meccia, che hanno provato l’azione di forza negli ultimi 5 chilometri. Il vincitore è fratello minore del professionista Alexander. In classifica generale rimane al ...

Domani, sabato 2 marzo 2024 andrà in scena l' edizione numero 18 de "La classica del nord più a sud d'Europa" che aumenta il chilometraggio e i settori di sterrato (215 km con 15 settori per 71 km di ... (firenzepost)

Siena ,1 marzo 2024 – Un’edizione inedita, tutta da scoprire sul piano tecnico, quella delle Strade Bianche , la “Classica delle crete senesi” che si corre domani sabato per i professionisti , oltre a ... (sport.quotidiano)

In vista del weekend, Sabato 2 Marzo 2024 , Digital-News.it vi presenta la programmazione Sport iva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, ... (digital-news)

Domani pomeriggio a Montevarchi l’arrivo della terza tappa di “Eroica Juniores” - Arriverà domani pomeriggio a Montevarchi la terza tappa di “Eroica Juniores”, appuntamento di spicco della Coppa delle Nazioni. La corsa organizzata da Eroica Italia SSD, da giovedì 18 a domenica 21 ...valdarnopost

Ciclismo, maxi-caduta all'Eroica Juniores. Per Fejzaj omero fratturato - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Ferito sul lavoro e ciclista travolto, entrambi in rianimazione. Prognosi ancora riservata - Sia il 43enne che è rimasto gravemente ferito con una mola una gamba e la carotide mentre lavorava, sia il 33enne ciclista che ieri è rimasto travolto in un incidente stradale, sono in prognosi ...arezzonotizie