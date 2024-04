Christian Raimo dopo la sceneggiata fugge dagli studi La7? Occhio allo stemma sul suo zaino | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) A un certo punto della mattinata,decide di mettere in scena il suo spettacolino antifascista fingendosi "martire" di un dibattito sporco, brutto e cattivo. Il professore di sinistra, ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su, monopolizza la trasmissione per un quarto d'ora buono discettando degli scontri tra collettivi studenteschi e poliziotti a La Sapienza, permettendosi il lusso di avere dei dubbi sui 27 agenti feriti e assicurando che a sinistra è praticamente esclusa ogni indulgenza nei riguardi della violenza politica. I presenti ino, tra cui Annalisa Chirico, gli fanno notare che i poliziotti non si sono fatti male da soli, che ci sono i referti medici e che a sinistra, qualche problemuccio con anarchici e black block negli ultimi anni li hanno avuti. Risposta di ...