Chris Smalling è ritornato a essere fondamentale per la Roma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 19 aprile 2024) “L’infortunio interminabile di, a livello personale, mi rovina la stagione, non un periodo”, diceva un rassegnato José Mourinho sentendo già il peso della fine, a qualche settimana dall’esonero che ha stravolto in positivo la stagione della. C’era tanto di non detto, nelle parole del portoghese. Un non detto, un lasciato intendere, pesantissimo, già emerso nei mesi precedenti (“Qua c’è chi ha un problema all’unghia e non gioca”) che aveva portato, dopo il siluramento dello Special One, proprioa uscire allo scoperto, con un durissimo sfogo sui suoi profili social: “Gli ultimi mesi sono stati i più frustranti della mia carriera. Ci sono cose nel calcio come nella vita che possiamo controllare, e altre che invece sfuggono al nostro controllo. Questo infortunio appartiene alla seconda categoria. Mi sono mostrato ...