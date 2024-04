Chiedere a Israele la pace a ogni costo conduce a una guerra rovinosa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 19 aprile 2024) Al direttore -non deve attaccare l’Iran sul suo territorio, provocherebbe un’inevitabile escalation. E non deve nemmeno usare il pugno duro contro Hezbollah in Libano, altrimenti scatenerebbe unaregionale. Netanyahu, inoltre, non può nemmeno esagerare con gli omicidi “chirurgici” di coloro che, giorno dopo giorno, organizzano i massacri degli israeliani, pena le ritorsioni di chi odia gli ebrei. In buona sostanza, dunque, l’unica azione accettabile da parte disarebbe quella di non muovere un dito, subire e attendere il giorno in cui i suoi nemici saranno abbastanza forti per distruggerlo. Questo è l’unicoche piace, forse, ad antisionisti, antisemiti e manifestanti “free Palestine”. Fortunatamente non saranno accontentati.Luca Rocca Il messaggio telegrafato a tutti gli altri ...