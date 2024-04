Chiara Francini flop - Rai cancella Forte e Chiara su Rai1 | focus e motivi

(Di venerdì 19 aprile 2024) Idi teleMeloni non si contano ormai più nell'attuale stagione che sta volgendo al termine. Ultima vittima èto il programmasu. Dopo il debutto con 2.176.000 spettatori per uno share del 13.9%, la seconda puntata andata in onda mercoledì 17 aprile 2024 ha fatto registrare un calo a 1.784.000 spettatori, share dell'11.2%. Numeri decisamente bassi per un programma in onda sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Il giornalista Alberto Dandolo ha fatto sapere: "Chiude per bassi ascolti, il programma della prima serata dicondotto da...

Mercoledì 17 aprile serata fiacca. Non ci sono veri e propri vincitori. Da Forte e Chiara su Rai 1 a Vanina su Canale 5, i dati non sono... (leggo)

Personaggi tv. Rocco Siffredi è stato ospite nella trasmissione Rai “Forte e Chiara ” andata in onda mercoledì 17 aprile 2024. Durante la puntata, l’attore a luci rosse ha fatto una rivelazione in ... (tvzap)

''Quando si dice la coerenza'': Rocco Siffredi rivela in tv il mestiere del nonno, Chiara Francini scoppia a ridere - L’attore a luci rosse è stato ospite del programma della comica su Rai1, ‘Forte e Chiara’. Qui ha raccontato delle ...gossip

Mara Venier e la soluzione per il seno abbondante: “Prendevo i reggiseni delle monache ed erano gli unici che mi contenevano” - Avere un bel seno prosperoso può essere croce e delizia per le donne. Un po’ come è accaduto a Mara Venier che, durante la sua partecipazione al varietà “ Forte e Chiara ” con Chiara Francini, ha rive ...ilfattoquotidiano

