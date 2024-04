Chiara Francini chiude per flop | nessuna terza puntata del suo show su Rai1

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 19 aprile 2024)ha avuto il coraggio di portare in prima serata suil suo spettacolo teatrale, Forte e, condito da numerosi ospiti e una drag queen come Silvana Della Magliana disturbatrice fissa, ma il pubblico non l’ha premiata. Anzi. 2.176.000 telespettatori e il 13,90% di share al debutto, 1.784.000 telespettatori e l’11,20% di share nella seconda. Numeri troppo bassi peral fronte anche dei numerosi ospiti coinvolti non sempre della rete, come Nino Frassica, Leonardo Pieraccioni, Rocco Siffredi, Diletta Leotta e il duo Tullio-Solenghi. Insomma, nonostante l’impegno e gli ospiti di spicco, il pubblico ha rigettato il programma e per questo motivoha deciso di non produrre lae ultimaonde ...