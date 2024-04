Chi vince la Premier League?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Laè il campionato di calcio più ricco e seguito al mondo, ma non sempre il più equilibrato. Di certo è raro, come anche in tutti gli altri campionati, una corsa al titolo avnte fino all’ultima giornata. Nell’ultimo decennio ci sono state solo una manciata di stagioni in cui la lotta è stata realmente aperta fino alla fine, soprattutto grazie al duello tra Manchester City e Liverpool. La squadra di Guardiola è riuscita a battere i “Reds” di un solo punto, nel 2018/19 e 2021/22, in due campionati davvero combattuti. D’altra parte rimanere a questi livelli per così tanto tempo è difficilissimo, e questo dovrebbe dirci già molto dell’incredibile lavoro di Guardiola in queste stagioni. Il Liverpool, in particolare, ha alternato stagioni da quasi 100 punti ad altre in tono molto minore. Ne è un esempio la scorsa ...