Chi è Caterina Collovati - moglie di un famoso ex calciatore

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non solo “ladi”., come attesta il cognome, è sposata con un personaggiocome l’exFulvio. Ma ha saputo crearsi propri spazi in ambito televisivo, dove, come giornalista, si espone e commenta i fatti di cronaca e attualità più discussi del momento. Ospite di trasmissioni come ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Quarto Grado’, conduce il programma ‘Detto da voi’ su Telelombardia. Biografia Il cognome da nubile diè Cimmino. Nata a Napoli nel 1962 – il suo compleanno è il 16 aprile – è iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti. In televisione, prima dei recenti successi, la giornalista si era già fatta conoscere partecipando al programma di Rete 4 ‘Caccia al 13’ e conducendo ‘Calciomania’. Ne ‘L’Appello del ...