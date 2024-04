Chi c’è dietro Telegram - l’impero delle chat segrete a prova di hacker

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 aprile 2024 – Pavel Durov, classe 1984, è l’imprenditore miliardario russo noto per essere il fondatore del social network russo VK – l’analogo di Facebook - e del servizio di messaggistica istantanea, quest’ultimo mantenuto assieme al fratello Nikolaj. Nel 2022 è, secondo Forbes, il 115º uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato di 15,1 miliardi di dollari. I numeri diFondata nel 2013 da Nikolai e Pavel Durov,è diventata subito famosa per la tutela della privacy degli utenti grazie alle, alle notifiche in caso di screenshot e a una cifratura dei messaggi adi: tre funzionalità che significano almeno 700 milioni di utenti. Il 12 gennaio 2021 l'applicazione aveva raggiunto i 500 milioni di ...