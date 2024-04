Cherubini-Parma - niente intesa | il futuro del dirigente

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 19 aprile 2024)dunque per: illascerà comunque la Juventus ma non per approdare in Emiliadunque per: illascerà comunque la Juventus ma non per approdare in Emilia. Ilbianconero, ancora alle prese con l’inibizione, non andrà al. Le parti non hanno trovato l’, non essendoci così