Che fine ha fatto James Franco?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lo scorso autunno diverse testate giornalistiche italiane, dalle più serie alle scandalistiche, hanno registrato la presenza diin Italia, tra Campania e Calabria, per le riprese dell’ultima pellicola di Giovannesi. L’attore, che proprio oggi compie 46 anni, sembra infatti pronto a tornare in scena dopo il lungo silenzio che seguì la sua vittoria ai Golden Globes nel 2018. Diventato rapidamente un caso mediatico, il motivo della sua scomparsa è ormai noto al grande pubblico, ma vale comunque la pena fermarsi un attimo per considerare con calma le questioni che la sua vicenda porta sul tavolo. Cerchiamo quindi di analizzare tre potenziali implicazioni che si intersecano nel caso dell’espulsione didal mondo di Hollywood, senza scadere in giudizi semplicistici ma provando ad abbracciare la complessità del fenomeno, ...