Champions League - 5 posti per l’Italia con l’Inter | cosa succede in Serie A

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lasi prepara a essere più italiana che mai, cona fare da capofila in rappresentanza dellaA nel nuovo format ideato dalla UEFA. E la conquista del quinto posto nella competizione più ambita potrebbe anche non essere l’ultima novità stagionale… MADE IN ITALY – La straordinaria impresa sportiva dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che elimina dalla UEFA Europail Liverpool di Jurgen Klopp, è l’apice della stagione italiana in Europa. Finora. Considerando anche l’ottima Roma di Daniele De Rossi, che manda a casa il Milan di Stefano Pioli a quattro giorni dal Derby di Milano, la possibilità che ci sia una finale tutta italiana a Dublino (Irlanda) esiste. A questo si aggiunge l’accesso della Fiorentina di Vincenzo Italiano alle semifinali di Europa Conference ...