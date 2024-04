Cessate il fuoco a Gaza - sostegno a Kiev e sanzioni all’Ira - Tajani | G7 unanime su tutte le scelte

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024) Cala il sipario sulla ministeriale del G7 a Capri. I ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Uniti e Stati Uniti, insieme all’Alto Rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, hanno «registrato grande unità di intenti e convergenza sulle più importanti questioni internazionali, dal Medio oriente al Mar rosso alla situazione in Ucraina e l’Indopacifico», ha detto Antonionella conferenza al termine del vertice. «Abbiamo anche deciso – continua il ministro degli Esteri italiano – di fare in modo che la nostra collaborazione sia permanente e ci sia costante contatto giorno dopo giorno tra i ministeri per uno scambio di informazioni esempre più comuni su grandi questioni internazionali, compresa la disinformazione». Nel comunicato finale della ministeriale Esteri, la guerra in Medio-Oriente e l’appello a ...