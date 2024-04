Cesena 2005 - ancora un ko Al Palaippo passa Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) Continua il periodo nerissimo dellaBasket, che nel campionato di Divisione Regionale 1 ha incamerato una brutta sconfitta casalinga (72-84) contro l’Omega, penultima forza del torneo, ora a 14 punti, appena sei in meno rispetto ai 20 deiti, che con 12 puntiin palio devono cominciare a guardarsi le spalle, per evitare di essere risucchiati in un vortice che fino a poco tempo fa pareva lontano anni luce. Il punto è che la giovane squadra di coach Marco Vandelli (nella foto), dopo aver inanellato 9 vittorie consecutive che la avevano portata ai piani altissimi del girone, è andata in avaria, smettendo di vincere. Il copione si è purtroppo ripetuto anche sabato scorso al, quando a decidere le sorti del match è stato il parziale di 26-9 ...