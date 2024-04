(Di venerdì 19 aprile 2024) Tra le persone nella foto: Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Teo Teocoli, Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Felice Andreasi, Gianni Magni, Enzo Jannacci, Tony Santagata (Us Rai Documentari) Il mitico cabaret meneghino rivive per una sera suunail, in onda in prime time, racconta per la primala storia delCabaret di Milano. Narrato da Elio, con il commento musicale di Cézame Music Agency, il documentario – scritto da Marco Spagnoli, Piero Bodrato, Leonardo Barrile, Francesco Favale con la regia di Marco Spagnoli – ripercorre la vita dell’iconico locale di cabaretattraverso materiali di repertorio e numerose interviste ai personaggi che hanno animato il ...

C’era una volta il Derby Club: Rai3 omaggia il tempio della comicità milanese - Il mitico cabaret meneghino rivive per una sera su Rai3. C’era una volta il Derby Club, in onda in prime time, racconta per la prima volta la storia del Derby Club Cabaret di Milano. Narrato da Elio, ...davidemaggio

CASINI, Parcheggio al VP Pronto per inizio dell'estate - Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato così ai media presenti a margine della conferenza stampa di presentazione della FacolCup al Viola Park(QUI la notizia ...firenzeviola

Santi Francesi, le date del tour in estate e in autunno - Reduci dal successo della 74esima edizione del Festival di Sanremo, i Santi Francesi, che si sono esibiti in gara con i Big con il brano ‘ L’amore in bocca ’, si stanno preparando a una serie di conce ...quotidiano