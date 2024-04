C’era una volta il Derby Club | il documentario in onda su Rai 3

(Di venerdì 19 aprile 2024) . Anticipazioni e ospiti Questa sera, 19 aprile 2024, alle ore 21.20 su Rai 3 va inilunail, che racconta per la primala storia delCabaret di Milano. Narrato da Elio (di Elio e le Storie Tese), con il commento musicale di Cézame Music Agency, il– scritto da Marco Spagnoli, Piero Bodrato, Leonardo Barrile, Francesco Favale con la regia di Marco Spagnoli – ripercorre la vita dell’iconico locale di cabaret milanese attraverso materiali di repertorio e numerose interviste ai personaggi che hanno animato ile che sono diventati, negli anni, delle icone della comicità italiana. Ecco tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ...

