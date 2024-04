Centofirme - la storia di un’idea Il biglietto da visita dei legnamè simbolo di design e made in Italy

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lì per decenni hanno fatto bella mostra di sé i pezzi pregiati dell’arredamento brianzolo. Tra le sue mura si sono chiusi contratti importanti, lì gli artigiani e i commercianti del legno-arredo hanno intercettato clienti e fatto un pezzo didella città. E non solo. Tanto che quell’edificio accanto alla Valassina è diventato presto undi Lissone, la sua porta d’ingresso, uno dei suoi luoghi più rappresentativi insieme a Palazzo Terragni, entrambi figli, seppur di due epoche diverse, del razionalismo architettonico. Da ieri però tutto questo è il passato. Il vecchio Palazzo del Mobile di via Carducci, ilcome veniva anche chiamato, ha cambiato ufficialmente pelle: dopo essere stato per 50 anni l’emblema locale della produzione del legno-arredo adesso lo aspetta un altro futuro. Restano però la memoria e le ...