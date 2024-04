Celta - con poco margine di errore contro un UD Las Palmas in caduta libera

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: Los tres puntos de ventaja sobre el Cádiz, que cerrará la jornada del sábado visitando al Girona, dejan alsin margen de error en el partido que disputa ante la UD Lasen Balaídos, donde los insulares buscarán romper su racha de siete jornadas sin ganar. Con la renovación del técnico Claudio Giráldez sellada hasta el 2025, el equipo gallego necesita los tres puntos para acabar con el sufrimiento de una temporada que arrancó con la celebración del Centenario y el sueño de Europa y se ha convertido, como viene siendo habitual en los últimos cursos, en un constante sufrimiento para el celtismo. El joven entrenador delmedita realizar cambios en su once después de la derrota ante el Betis. Giráldez recupera al lateral izquierdo Mihailo Ristic, al internacional ...

Pronostici Liga: analisi 32° giornata con free pick Real Madrid-Barcellona, il Classico spagnolo - Pronostici Liga 2023-24 32a giornata. Analisi, quote e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 19 al 22 aprile.betitaliaweb

Un altro San Paolo nel destino di Rafa Benitez - Il 23 giugno 2023 è stato annunciato il ritorno in Spagna alla guida del Celta Vigo, in Spagna, nell’anno del centenario del club. Ma le cose non sono andate come sperava Rafa Benitez, che pure aveva ...sportal

LaLiga, Granada-Alaves 2-0: Uzuni e Boyé d’orgoglio, altro ko per gli ospiti - A sole sette giornate dalla fine de LaLiga, sono due le squadre che sembrano destinate alla retrocessione. Chi cerca di non mollare è il Granada, che vince ...footballnews24