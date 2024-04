C'è ancora molto da decidere. Tavernelle e Muraglia in vetta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel girone A ildi mister Latini sabato si accontentato gioco forza del pareggio con il Carpegna (riagguantato nel finale) e continua a guidare la graduatoria con 3 punti di vantaggio dall’Apecchio vincitore del match con il Casinina. In terza piazza (a meno 7 dalla capolista) il duo Cà Gallo- Vis Canavaccio. Riguardo i quartieri bassi con lo Schieti matematicamente retrocesso da tempo, occupano, loro malgrado, un posto nei playout la Santangiolese e il Santa Cecilia Urbania. I numeri del girone A. 45 i punti di differenza tra lae la coda. L’unica squadra a non avergioito per una vittoria è lo Schieti. Dell’attacco più prolifico (48 gol), dello Schieti quello più asfittico (12). I bomber del girone A. 14 gol: Luca Alpino (Carpegna). 13 reti: Matteo Dionisi ...