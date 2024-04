Cataratta - cos’ - come si cura e quando sottoporsi all’intervento

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 aprile 2024) “di, tutti presto o tardi devono: oggi lo eseguiamo in 20 minuti, abbiamo protesi di cristallino avanzatissime che risolvono addirittura i problemi di vista precedenti, ne facciamo 600 mila all’anno”. In queste parole di Teresio Avitabile, Presidente della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (SISO) e Ordinario di Oculistica all’Università di Catania, ci sono i numeri di una condizione patologica frequentissima. Ma dal congresso degli specialisti della SISO emergono anche altre necessità. Occorre snellire l’approccio a questo intervento, sempre mantenendo la massima sicurezza per i pazienti. Abolire gli esami preoperatori e semplificare le norme: le proposte “Da un canto registriamo avanzamenti meravigliosi sul piano scientifico e clinico, dall’altra abbiamo problemi normativi che ci fanno ...