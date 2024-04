Cassia nomame alleata del cuore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) A pochi giorni dalla chiusura della prima edizione degli Erba Vita Days, che hanno coinvolto farmacie, parafarmacie ed erboristerie in tutta Italia, l’azienda nutraceutica di San Marino fa parlare ancora di sé con i prodotti dedicati al benessere del sistema cardiovascolare della sua Linea Metabolica. Si tratta di una gamma completa di integratori alimentari formulati con materie prime e principi attivi attentamente selezionati per assicurare un’efficace azione sulle problematiche legate alla sindrome metabolica: dal supporto per il benessere vascolare, all’equilibrio di glicemia e pressione arteriosa. Tre i prodotti. Sterol Stop Advance favorisce il benessere cardiovascolare grazie ad una formula a base di Monacoline da Riso rosso, Coenzima Q10, Acido folico, estratti vegetali, NaringiCol™ (Naringina di origine vegetale estratta da frutti di Pomelo),...