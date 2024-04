Caso nave Iuventa - prosciolte le Ong che soccorrevano i migranti nel Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Trapani, 19 aprile 2024 – Non luogo a procedere. Così dopo 7 anni, e 40 udienze, si è chiuso il processo contro i componenti dell'equipaggio dellae altri membri delle ong Jugend Rettet, Save The Children e Medici Senza Frontiere, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Prosciolti dunque i 21 imputati. La sentenza del gup di Trapani scrive così la parola fine a una vicenda iniziata il 2 agosto 2017 quando lavenne sottoposta a sequestro per "assistenza alla migrazione illegale" e collusione con i trafficanti durante tre diverse operazioni di salvataggio avvenute durante il 2016 e il 2017. Secondo l'accusa, infatti, le organizzazioni umanitarie avrebbero stretto accordi con i trafficanti di uomini facendo praticamente da "taxi" ai profughi, quindi limitandosi a trasbordarli dalle navi libiche alle ...