Caso nave Iuventa - la sentenza | non ci fu favoreggiamento

(Di venerdì 19 aprile 2024) Una folla di cittadini di Trapani, volontari e attivisti siciliani e altri arrivati dall’estero, si riunisce davanti al tribunale dove si svolge a porte chiuse la fase conclusiva dell'udienza preliminare del processo a carico di dieci persone accusate didell’immigrazione clandestina. Sono i componenti dell’equipaggio della, operatori umanitari della ong Jugend Rettet, di Save the children e Medici senza frontiere, impegnate a bordo dellain operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale tra il 2016 e il 2017. Applausi e grida di gioia accolgono le parole di uno degli avvocati Alessandro Gamberini all’uscita dall’aula. “Il giudici hanno deciso che il fatto non sussiste. Ed è unaimportante perché la formula assolutoria conferma che mancava la condotta ...

