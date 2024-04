Caso Festa | le nuove intercettazioni con gli imprenditori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Dove c’è gusto non c’è perdenza” dice il sindaco di Avellino, Gianluca, a uno degliche contatta per ottenere sponsorizzazioni alle manizioni del Comune, per fargli capire che l’Amministrazine investe in queste iniziative, ma alla fine il gioco vale la candela (“perchè noi … questi li paghiamo… e anche tanto li paghiamo, però per carità ci vendono un prodotto… quindi dove c’è gusto non c’è perdenza“). La conversazione, intercettata dagli investigatori, è agli atti dell’inchiesta della Procura di Avellino che ieri ha portato agli arresti domiciliari il sindaco dimissionario, insieme a Fabio Guerriero, titolare di uno studio di architettura e la dirigente comunale Filomena Smiraglia. Le accuse a carico di nove indagati sono, a vario titolo, quelle di tentata ...