Caso-Agenda - quanti soldi ha preso Provenzano da George Soros | fuori le cifre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tra i beneficiari dei contributi economici di '', la no profit fondata nel 2022 dall'ambientalista americana ed ex guru elettorale di Barack Obama, Jessica Shearer, con sede a Roma e finanziata con oltre un milione di euro tra il 2022 e il 2023 dalla Democracy & Pluralism, fondazione svedese vicina al magnate ungherese, spunta anche il nome di un big del Pd, Giuseppe. Secondo quanto rivela il sito di Adnkronos, sono coinvolti "vari esponenti del Pd, per lo più parlamentari, compresi un ex minisitro del Conte bis, e fedelissimi di Elly Schlein". Giuseppe, già ministro del Sud e attuale deputato dem, che fa parte della squadra della segretaria Schlein come responsabile Esteri, "ha ricevuto da '' due anni fa 13.211,97 euro, un ...