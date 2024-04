Casa Pia-Porto domenica 21 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici I Dragoni devono assicurarsi il terzo posto

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 19 aprile 2024) Solitamente, nell’era di Sergio Conceiçao, in questo periodo ilsta lottando per il titolo: in questa stagione, invece, insolitamente isono lontanissimi dal vertice. La regolarità che è sempre stata presente in questo ciclo, in quest’annata invece non c’è stata, soprattutto nelle ultime gare: mercoledì notte, però, la compagine portista ha raggiunto un InfoBetting: Scommesse Sportive e