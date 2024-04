Casa con Under 36 - è ancora possibile accedere alle agevolazioni per l’acquisto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 aprile 2024) Uno dei bonus più apprezzati negli ultimi anni era quello relativo al sostegno dei giovani che volevano acquistare la loro prima. Èaccedervi e fino a quando? La verità è che non ci sono molte informazioni in merito. Il decreto legge n. 215/2023 non conferma una proroga del bonus, ma permette l’accesso al beneficio fiscale per coloro che non sono riusciti a stipulare l’atto di acquisto entro una data precisa. Cos’è il bonus perprima36? Con “Acquisto prima36” o più comunemente noto come bonus36, si intende l’agevolazione fiscale a favore delle persone che intendono acquistare la loro primae non hannocompiuto i 36 anni di età. ...