Carlo Nicolato | Se un premio fotografico diventa propaganda

(Di venerdì 19 aprile 2024) “La pietà di Gaza”, come l'hanno immediatamente battezzata, ha vinto il World Press Photo 2024, il più prestigiosodi fotogiornalismo a livello mondiale. La foto, diciamolo subito a scanso di equivoci, è straordinaria. Tecnicamente non particolarmente fortunata, ha tuttavia dalla sua uno dei pregi maggiori che un'immagine può avere, quella di raccontare una storia anche se di quella storia si vede solo una minima parte. $ una rappresentazione, quasi una interpretazione della realtà, ovvero qualcosa che si avvicina più all'arte che al fotogiornalismo. La foto, scattata dal reporter della Reuters Mohammed Salem, mostra una donna, Inas Abu Maamar, mentre culla il corpo di sua nipote di cinque anni, Saly, morta insieme a sua madre e sua sorella quando un missile israeliano ha colpito la loro casa a Khan Younis in ottobre. Di loro non si vede nulla, niente del viso, ...