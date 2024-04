Carlo ha il cancro - condizioni di salute del Re Harry imperdonabile

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 aprile 2024)sta affrontando con positività le cure contro iltanto che sta rispondendo bene alle terapie. Ma la malattia lo ha messo di fronte alla necessità di risolvere alcuni problemi familiari prima che non ci sia più il tempo. Ovviamente il riferimento è ache però è del tutto inaffidabile, tanto da ripudiare le sue origini inglesi a favore degli Stati Uniti.tradito dasta facendo di tutto per recuperare il rapporto con suo figlio, almeno con lui se non con la nuora Meghan Markle che pare sia profondamente offesa con la Famiglia Reale per come è stata trattata quando viveva a Palazzo. Il Re è invece l’unico disposto a dimenticare le accuse e le critiche che suo figlio e la nuora gli hanno rivolto pubblicamente in nome dell’unità ...