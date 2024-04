Carlo Conti travolto da una grandissima emozione | Non me lo sarei mai immaginato

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 19 aprile 2024) Personaggi tv. Dopo l’uscita di Amadeus dalla Rai,è diventato un pilastro della tv di stato. Durante un’intervista rilasciata a “Radiocorriere TV”, ha condiviso un momento toccante della sua carriera, rivelando un episodio carico di. La sua presenza costante rappresenta una stabilità per l’azienda, mentre il suo racconto svela la profondità delle sue esperienze professionali. Scopriamo insieme le sue parole.Leggi anche: Mirko e il retroscena su Perla: poi svela perché ha vinto Leggi anche: Rocco Siffredi, la rivelazione in diretta sorprende Chiara Francini: “Quando si dice la coerenza” Il ricordo della nascita de “I migliori anni”ha recentemente preso le redini di “I Migliori Anni”, uno dei suoi format più iconici. In un’intervista a “Radiocorriere ...