Cardiologa Gatto: “Endocardite puzzle da comporre con nuovi approcci” - (Adnkronos) – "L'epidemioloiga delle endocarditi è cambiata negli ultimi 30 anni, questo ha portato una maggiore ricerca e l'interesse scientifico sui criteri diagnostici e sugli strumenti terapeutici ...meridiananotizie

Endocardite infettiva up to date 2024, allo Spallanzani nuovo evento scientifico - Nuovo evento scientifico allo Spallanzani dove il 18 aprile dalle 8.45 si terrà il seminario “Endocardite Infettiva Up to Date 2024” promosso dalla UOC Infezioni Sistemiche e dell’Immunodepresso e dal ...online-news

Ecco le 5 attività con gli animali per stare bene - Come spiega Giovanni Staffilano, cardiologo e medico dello sport responsabile Area ... se non avete un micio in pelo e ossa potete beneficiare dei video online di gatti che spopolano sui social ...ilmessaggero