(Di venerdì 19 aprile 2024) Unper i bambini delche apriranno "Ladel" il 16 aprile 2074. Fra 50 anni. Un’iniziativa lanciata dal Consiglio comunale dei Ragazzi di Basiglio per conservare le testimonianze attuali e creare un solido ponte verso il. La specialeimpermeabile, progettata per resistere al trascorrere del, è statanel giardino della scuola e contiene lettere dei ragazzi, una foto di gruppo, una chiavetta con un loro video che racconta la Basiglio di oggi, il mondo di oggi. E se tra 50 anni non si usasse più la chiavetta? Nessun problema! I ragazzi hanno pensato anche a questo e lasciato un biglietto con le istruzioni per il suo utilizzo. La scatola è statanel giardino della ...

