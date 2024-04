Candreva prepara la festa per le 500 presenze | ecco cosa farà

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 19 aprile 2024) La decisione di Antonio, esterno della Salernitana, su come celebrare il traguardo delle 500in Serie A La sfida tra Salernitana e Fiorentina, in programma domenica alle 18, segnerà un traguardo importante nella carriera di Antonio. L’esterno toccherà infatti le 500in Serie A. Per una ricorrenza così significativa è di