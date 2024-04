Campionati italiani di equitazione | inizia la sfida agli ostacoli a Le Siepi di Cervia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo la familiarizzazione dei cavalli con il campoe i warm up di ieri, da stamattina a Ledivanno in scena le prime prove deiAssoluto, Amazzoni di 2° Grado e Interforze. Nel tricolore assoluto uomini e donne gareggiano insieme. E da qui emerge sempre nitida la "fotografia" del saltoazzurro alla vigilia dei grandi impegni della stagione outdoor, a un mese dal Csio d’Italia di Roma-Piazza di Siena "Master Fratelli D’Inzeo". I 36 concorrenti dell’Assoluto prendono il via galvanizzati dai tre posti a disposizione per Piazza di Siena. Oggi gara a tempo Tabella C (1,50 m.), domani due percorsi (1,60 m) e assegnazione del titolo e delle mede.