Gruppo Campari, lo stabilimento di Novi Ligure raddoppia la capacità produttiva di Aperol - È il maggiore polo produttivo del Gruppo a livello globale, all'inaugurazione il ministro Lollobrigida e il presidente del Piemonte Cirio ...ilsecoloxix

Campari Group, raddoppiata capacità produttiva di Aperol stabilimento Novi Ligure - E' maggiore polo produttivo del Gruppo a livello globale, all'inaugurazione il ministro Lollobrigida e presidente Piemonte Cirio ...adnkronos

Golden State Warriors: the end - 4/4 - La sconfitta contro i Sacramento Kings è stata pesante. I Warriors non sono mai stati in partita. Può darsi sia la fine della dinastia. In realtà, nessuno lo sa. E soprattutto nessuno, malgrado quello ...ilfattoquotidiano