Campania - 4 miliardi e mezzo in beni durevoli | Benevento prima tra le province

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 8 minutiNel 2023 insono stati spesi 4e 598 milioni di euro in, il 7,9% in più rispetto al 2022. Una cifra che fa guadagnare alla regione il settimo posto nella graduatoria nazionale per spesa complessiva in. Secondo quanto emerge dal trentesimo rapporto dell’Osservatorio Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con Prometeia, l’aumento degli acquisti diinè superiore a quella delgiorno (+6,4%) anche se inferiore rispetto al dato nazionale (+8,9%). L’andamento della spesa nella regione è stato migliore rispetto alla macroarea di riferimento in quasi tutti i settori, con risultati superiori anche al dato medio nazionale per motoveicoli e telefonia. “Come nelle altre ...

“Non è che non dormiamo la notte pensando a Fitto o alla Meloni. Noi vogliamo semplicemente lavorare in santa pace, ma non vogliamo perdere anni appresso alle fisime di Fitto e del suo dante causa“. ... (ilfattoquotidiano)

Case green, 6,6 miliardi di euro e 91.300 abitazioni nell'Isola - Investimenti per circa 6,6 miliardi di euro che potrebbero interessare oltre 90 mila unità abitative in tutta l'isola per un costo medio per intervento di 72mila euro. (ANSA) ...ansa

Centro Studi CNI: consumo di suolo e cambiamenti climatici impongono ridefinizione delle politiche - Roma, 18 apr. – Gli eventi franosi, alluvionali e di erosione costiera segnano pesantemente ogni anno il nostro Paese. In media si registrano più di 100 eventi franosi con danni a persone e cose ogni ...askanews