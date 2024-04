Camion contro il muro - incidente a San Casciano Chiusa l’Autopalio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) San(Firenze), 19 aprile 2024 – Unavvenuto all’altezza di Sanha causato la momentanea chiusura del Raccordo Autostradale Siena Firenze. Unè finitounin prossimità del km 50,000 per effetto di un tamponamento tra mezzi pesanti. I veicoli diretti a nord sono stati deviati all’uscita obbligatoria Sansud, mentre i veicoli diretti a sud sono stati deviati in direzione Impruneta-Greve in Chianti. Il personale di Anas si è recato sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione sul